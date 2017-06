Inspirationsquelle "Partypolizei" - Berliner Polizei entschuldigt sich für Party - und wird gefeiert

Die Party der Berliner Polizei in der Nähe von Hamburg schlägt Wellen. Die Polizei veröffentlicht eine Art Entschuldigungsbrief, die Clubcommission in Berlin feiert die Gesetzeshüter, und "Die Partei" organisiert eine G20-Gedenkfeier für die "Partyzei".

Die ausufernde Party der Berliner Polizisten, die eigentlich zur Unterstützung der Hamburger Kollegen beim G20-Gipfel abkommandiert waren, erhitzt die Gemüter. Während der Tenor der Facebook-User bei rbb|24 eher moderat ist, etwa: "So sind wir Berliner;) Denkt doch eh die ganze Republik, dass es hier tatsächlich wie bei 'Berlin Tag und Nacht' zugeht." oder "Die Berliner Polizei weiß wenigstens zu feiern", verspüren die Beamten anscheinend Aufklärungsdruck zur Art und Weise des Feierns in ihren Reihen .



Von der Autobahn direkt nach Köpenick zum Stromausfall

Am Mittwochvormittag veröffentlichte die Berliner Polizei auf ihrer Facebook-Seite eine Art offenen Brief mit der Überschrift +++ Berliner "Partypolizei"? +++ Darin heißt es: "Ja, wir haben gefeiert!". Wie unangemessen die Feier gewesen sei, lasse man sich nun detailliert schildern. Anschließend werde über Konsequenzen entschieden. Im Facebook-Post heißt es, dass nun von Sexorgien und Partypolizei die Rede sei. Vieles davon sei Spekulation. Dass es eine Party gab, wird nicht in Abrede gestellt, aber man wolle eine Sache gern loswerden: "Bei unserer Bereitschaftspolizei arbeiten hauptsächlich junge Menschen, die im Einsatz große Verantwortung tragen. Diese jungen Kolleginnen und Kollegen arbeiten sehr professionell." Sie würden seit Jahren von anderen Bundesländern für die verschiedensten Einsätze angefordert, und ihr Einsatzwert werde durchweg gelobt. Auch in Berlin hielten sie ihren Kopf hin und sorgten für Sicherheit. "Und das ist bei dem hohen Einsatzaufkommen nicht immer einfach."



Verbunden damit lädt das Social Media-Team die Berliner ein, sich selbst ein persönliches Bild dieser "professionellen Arbeit zu machen und sich davon zu überzeugen, dass wir nicht die Partypolizei, sondern die professionelle Hauptstadtpolizei sind". Die User werden darüber hinaus darauf hingewiesen, dass dieselben Kolleginnen und Kollegen noch auf der Autobahn - also auf dem Weg zurück von Hamburg nach Berlin - nach Berlin-Köpenick zum Stromausfall geschickt worden sind, um den Verkehr zu regeln sowie Wohnungen und Geschäfte zu schützen. Im P.S. heißt es noch: "Sorry an unsere Kolleginnen und Kollegen aus NRW."



Berliner nehmen es gelassen

Die Facebook-User sind in den Kommentaren zu dem Post der Polizei ganz auf deren Seite. So heißt es etwa: "Leute, ihr braucht euch in keiner Weise zu schämen oder sonstiges... die Kinder der Mutter Stadt sind halt locker, nicht so verklemmt", "Wer hart arbeitet, darf auch mal richtig feiern" oder auch etwas drastischer: "So lange wie keine Nutten und Koks bestellt wurden, ist doch alles in Ordnung, Spaß und feiern muss sein, sonst sind wir alle keine Menschen mehr".

Gästelistenplätze im Club der Wahl als Dankeschön

Auch die Berliner Club- und Partyszene feiert die nach Hause geschickten Polizeihundertschaften. Die Clubcommission Berlin, das Netzwerk der Clubszene der Hauptstadt, erklärte am Mittwoch: "Knapp zehn Tage vor dem Eintreffen der politischen Weltelite ist das Berliner Einsatzteam seiner Vorbildfunktion gerecht geworden und hat eine große Auftaktparty veranstaltet - traditionell kostümiert in Uniformen, mit musikalischen Einlagen und exzessiven Liveperfomances".

In dem auch auf der Facebook-Seite der Clubcommission veröffentlichten Schreiben wird sich auch bei den 220 zurückgeschickten Polizisten bedankt, die mit Lebensfreude, viel Körpereinsatz und Hingabe den G20-Gipfel begleitet hätten: "Wir halten Euch für die Rückkehr ein paar Gästelistenplätze in einem Club Eurer Wahl bereit," erklärte der Pressesprecher Lutz Leichsenring. Die Clubcommission lieferte zudem eine Erklärung dafür, wie die pikanten Details von Sex und Urinieren in der Öffentlichkeit nach außen dringen konnten: "Die bekanntermaßen spießigen Kollegen aus Hamburg" hätten nicht auf der Gästeliste der als privat deklarierten Veranstaltung gestanden und seien an der Tür abgewiesen worden, was für Ärger gesorgt habe. Trotz eines strikten Fotografierverbots hätten sich die Hamburger daraufhin Aufnahmen besorgt und sie - "nachdem sie um ein Uhr morgens die Bürgersteige der Hansestadt hochgeklappt hatten" - der Boulevardpresse zugespielt.





Es gibt Gummibärchen - EinsZweiPartyzei!

"Die Partei" in Berlin-Lichtenberg hat für Mittwochnachmittag bei Facebook eine Veranstaltung erstellt mit dem Titel "EinsZweiPartyzei! für Berliner Partypolizisten!". Der Veranstaltungsort ist demnach der Nöldnerplatz in Lichtenberg. Los geht es um 17.30 Uhr. In den Details zur Veranstaltung heißt es: "Solidarität mit den Partypolizisten von Hamburg, Berliner dürfen das! Es gibt Gummibärchen!" Eventuell wolle man auch Unterstützerunterschriften sammeln.



