Wegen eines Tweets des Potsdamer Bundestagskandidaten Thomas Goede erwägt die Piratenpartei, ihre komplette Liste für die Bundestagswahl zurückzuziehen. Goede hatte auf Twitter die Nachricht zu einer Schießerei in München von Dienstag kommentiert, bei der eine Polizistin durch einen Kopfschuss schwer verletzt wurde.



"Es ist in keiner Weise zu akzeptieren, wenn gefeiert wird, dass ein Mensch schwer verletzt wurde", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Piratenpartei Brandenburg und der Piraten Potsdam, ohne dabei Goede beim Namen zu nennen. Und weiter: "Das Mindeste, was die Polizeibeamten erwarten dürfen, die sich für unsere Sicherheit in Gefahr begeben, ist Respekt für Ihren Dienst." Man hoffe, die verletzte Polizistin werde schnell und vollständig genesen.