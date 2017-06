Die exakten Grenzen der jeweiligen Orte hielt die Polizei gegen den Druck der Senatsinnenverwaltung jedoch intern. Die "genauen Grenzen unserer kbO sind natürlich nicht statisch, sondern richten sich an der aktuellen Kriminalitätslage aus", heißt es dazu in dem Schreiben.

Wenn Sie die Karte in der App nicht sehen können, klicken Sie bitte hier.



Gewerkschaft der Polizei: Weitere Orte als kbO möglich

Wie es in dem Schreiben heißt, seien die Orte der Polizei ja ohnehin bekannt. Nun würden diese eben auch der Öffentlichkeit mitgeteilt.



Für die Beamten spiele es keine Rolle, ob die Orte öffentlich sind oder nicht, meint Jendro. Sie hätten nichts zu verbergen. "Dass wir heute weniger kbOs haben, ist politisch gesehen sicher schön anzuschauen. Wir sollten uns aber schon fragen, ob die Situation in der Hasenheide oder an der Kurfürstenstraße wirklich so rosig ausschaut oder es nur so ist, dass man die begrenzten personellen Ressourcen lieber woanders nutzt", so Jendro gegenüber der "Berliner Zeitung".

Sendung: Abendschau, 07.06.2017, 19:30 Uhr