Aus Protest gegen eine zu niedrige Besoldung haben Polizisten die Potsdamer Staatskanzlei symbolisch gepfändet. Teils in Uniform brachten Beamte am Donnerstag "Pfandsiegel" an das Tor des Gebäudes an.



Zu der Aktion aufgerufen hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Mit der symbolischen Pfändung wolle man Geld einfordern, das den Beamten zustehe, erklärte GdP-Landeschef Andreas Schuster.