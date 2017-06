Hunderte Polizisten haben am Dienstagabend am Rande des Sommerfestes der Brandenburger Landesregierung in Potsdam ihren Unmut über die Pläne für die Beamtenbesoldung demonstriert.



Dazu hatte die Gewerkschaft der Polizei aufgerufen. Der Kompromissvorschlag der Regierung sei nicht ausreichend, beklagt die GdP. So sei zum Beispiel ein einmaliger Zuschlag von 2.000 Euro deutlich zu wenig. Sie verlangt mindestens 3.000 Euro.



Die CDU fordert jetzt, im Streit zwischen dem Land und den Gewerkschaften einen Schlichter einzusetzen.