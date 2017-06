Audio: Inforadio | 28.06.2017 | Interview mit Burkhard Dregger

Nach Berliner Polizeiparty in Hamburg - "Man darf die Dinge nicht größer machen, als sie sind"

28.06.17 | 09:20 Uhr

Noch ist nicht klar, was in Hamburg genau geschah, aber die halbe Republik redet über Berliner Polizisten. Tatsache ist: 220 Berliner Beamte wurden wegen Fehlverhaltens nach Hause geschickt. Der CDU-Politiker Dregger will den Ball flachhalten, verteilt aber eine Breitseite gegen den Dienstherren.



Nach den offensichtlichen Partyexzessen von Berliner Polizeibeamten in Hamburg hat der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, die Beamten in Schutz genommen. "Die Berliner Polizei macht einen exzellenten Job, ich glaube, sie macht den härtesten Job hier in Deutschland", sagte Dregger dem rbb am Mittwoch. Er sehe kein generelles Führungsproblem bei der Berliner Polizei. Die Vorfälle müssten jetzt untersucht werden, aber man müsse berücksichtigen, dass die Beamten sich nicht im Dienst befunden hätten, sagte Dregger weiter. "Alles was ich weiß ist, dass hier im Rahmen der Freizeit an einem nicht-öffentlichen Ort gefeiert – und dort möglicherweise auch mal eine rote Linie überschritten worden ist. Polizeibeamte haben nicht nur einen Beruf und daher auch einer Berufung zu folgen. Aber man darf die Dinge auch nicht größer machen als sie sind."

Dregger kritisiert Bezahlung bei der Berliner Polizei

Deutliche Kritik übte Dregger an den Arbeits- und Tarifbedingungen der Berliner Polizisten. Der Treuepflicht des Polizeibeamten stehe auch die Fürsorgepflicht des Dienstherren gegenüber: "Andere Bereitschaftspolizisten, die nach Hamburg entsandt werden, haben gar keine Freizeit, das heißt: Sie haben eine voll vergütete Zeit auch in ihrem Bereitschaftsstatus - während die Berliner Polizeibeamten, wenn sie nicht im Dienst sind, nicht bezahlt werden, zumindest keine zusätzlichen Vergütungen bekommen." Er finde es auch sehr erstaunlich, wie die Bilder der Feiern an die Öffentlichkeit gelangen konnten: "Ich möchte mal wissen, wer sich veranlasst fühlt, das Privatleben von Berliner Polizeibeamte zu überwachen. Ich finde das nicht in Ordnung, und das an die Medien durchzustecken ist auch nicht gerade ein Freundschaftsdienst an der Berliner Polizei."

Mehr zum Thema Party-Exzess in Hamburg - Polizeipräsident Kandt spricht von "misslichem" Verhalten 500 Berliner Polizisten sollten den Hamburger G20-Einsatz unterstützen. Doch fast die Hälfte wurde zurückgeschickt: Offenbar haben sie sich völlig daneben benommen. Polizeichef Kandt bedauerte das Verhalten, zeigte aber auch Verständnis.

Exzessive Feier im Containerdorf

Die Polizisten sollten zur Unterstützung der Hamburger Polizei beim G20-Gipfel eingesetzt werden. Sie sollen in ihren Containerunterkünften exzessiv gefeiert und sich daneben benommen haben. Zwei sollen auf dem Gelände in der Öffentlichkeit Sex gehabt haben, eine Polizistin soll im Bademantel mit einer Dienstwaffe hantiert haben, die Männer sollen - in einer Reihe stehend - in der Öffentlichkeit uriniert haben. Rund 500 Berliner Polizisten waren am Sonntagabend in der Lettow-Vorbeck-Kaserne in Bad Segeberg angekommen. Fast die Hälfte von ihnen wurden Montag bereits wieder nach Hause geschickt. Mit der sofortigen Entlassung habe man deutlich gemacht, dass ein solches Verhalten "nicht akzeptabel" sei, teilte der Sprecher der Hamburger Polizei mit.

Kandt nimmt Polizisten in Schutz

Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt bedauerte das Verhalten von einigen seiner Polizisten, nahm sie jedoch teils auch gegen harte Kritik in Schutz. Es hätten Kollegen in ihrer Freizeit auf einem abgeschlossenen Gelände gefeiert, sagte Kandt am Dienstag in der rbb-"Abendschau". Der gesamte Vorfall werde aufgeklärt. Nächste Woche werde er erneut fünf Hundertschaften zur Unterstützung der Hamburger beim G20-Gipfel schicken, sagte Kandt. In einem späteren rbb-"Spezial" zu dem Thema sprach Kandt von "misslichem und grenzüberschreitenden Verhalten" der Polizisten: "Ich gehe davon aus, am Ende wird es Konsequenzen geben." Da es sich wohl nicht um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten handele, kämen Disziplinarmaßnahmen in Frage. Für einen Rücktritt wegen der Vorgänge sieht Kandt keine Veranlassung: "Das ist sehr hoch gegriffen", sagte er in der Abendschau.

Kritk aus der Politik

Vertreter der Regierungsparteien hatten das Verhalten der Berliner Polizisten kritisiert, sagten aber, man müsse die Untersuchungen abwarten. Doch während der SPD-Abgeordnete Tom Schreiber erklärte, man dürfe nicht verallgemeinern, brachte der Linken- Abgeordnete Hakan Tas bereits die Auflösung einzelner Hundertschaften ins Gespräch. Der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux erklärte, ein Verhalten wie das der Berliner Polizisten in Hamburg schade dem Ansehen der Polizei. Der FDP-Politiker Marcel Luthe sprach von einem generellen Führungsproblem bei der Berliner Polizei. Außerdem habe der Polizeipräsident schon früher ein Personalproblem eingeräumt und erklärt, man nehme, "was man kriegen kann".