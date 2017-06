Ein Jugendamt berät Eltern, kümmert sich um Meldungen von häusliche Gewalt und noch vieles mehr. Aber sie können nicht alles schaffen, was sie schaffen müssten - und das liegt an den knappen Mitteln, sagt eine langjährige Jugendamtsdirektorin. Von Ansgar Hocke

Die Direktorin des Jugendamtes von Charlottenburg-Wilmersdorf, Uta von Piani, ist eine zierliche, zurückhaltende Frau. Doch geht es um die Klagen darüber, dass Väter und Mütter so lange auf das Elterngeld oder auf Kitagutscheine warten müssen, wird sie eher wütend und traurig: "Es macht weder den Mitarbeitern noch mir Spaß, wenn wir Beschwerden bekommen, weil alles zu lange dauert, weil wir nicht gut genug sind." Als Uta von Piani sich im Bezirksamt als Direktorin des Jugendamtes verabschiedet, weil sie in den Ruhestand geht, redet sie Klartext über ihre Amtsjahre. Ihre Überschriften für die letzten Jahrzehnte lauten: "Mittelkürzungen an allen Ecken und Enden" und "Personalabbau ohne Zukunftsplanung".

Charlottenburg-Wilmersdorf ist ein bunter Bezirk: Er reicht vom vornehmen Westend bis zum sozialen Brennpunkt Charlottenburg-Nord. 45.000 Minderjährige leben in den beiden Teilen - davon 60 Prozent mit einem Migrationshintergrund. In vielen Ecken sei das Armutsrisiko sehr hoch, da kommt es auf jeden Sozialarbeiter an, der helfen kann: "Wir haben aber jahrelang für den öffentlichen Dienst nicht ausgebildet. Sozialarbeiterinnen im Jugendamt, das ist eine herausfordernde Arbeit und verlangt viel, aber es ist auch eine tolle Arbeit." 20 Stellen mussten auf Geheiß der Politik noch bis zum letzten Jahr eingespart werden. Für ein Jugendamt mit insgesamt 200 Mitarbeitern ist das nicht zu verkraften. Dazu kommt: Mehr als 20 Prozent der derzeitigen Stellen, vor allem beim sozialpädagogischen Dienst, sind nicht besetzt. "Früher haben wir mehrere Gespräche mit Familien geführt, heute muss oft eins reichen, um irgendeine Entscheidung zu treffen. Wenn es nicht gerade die klassischen Kinderschutzmeldungen sind, sondern Menschen eine Hilfe beantragen, dann müssen sie auch länger warten. Da werden die Probleme nicht besser." Traurige Todesfälle bei Kindern, deren Eltern mit ihren Kleinen sorglos umgehen oder sie misshandeln sind im letzten Jahr in ihrem Bezirk zum Glück ausgeblieben. Kinder leben sicherer, weil viele Nachbarn oder Angehörige aufmerksamer geworden sind, sagt Uta von Piani. "Ich mache mir dann immer Gedanken, ob wir es schaffen, dass Familien sich rechtzeitig Hilfe holen."

Als einziger Berliner Bezirk, so die langjährige Jugendamtsleiterin, gibt es in Charlottenburg das Haus der Familie in der Schillerstraße, in das täglich fast einhundert Frauen mit ihren Kindern kommen. Auch existieren bezirkliche Jugendfreizeiteinrichtungen wie der Jugendclub am Heckerdamm oder das Haus der Jugend Anne Frank. Viele Treffpunkte wurden aber an freie Träger übergeben.

"Wir haben in den letzten 20 Jahren viele Stellen abgebaut und dann haben wir die Jugendfreizeiteinrichtungen zwar in freie Trägerschaft übertragen, aber nicht ausreichend mit Personal ausgestattet." Uta von Pirani spürte in letzter Zeit eine Kurskorrektur der Politik: Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst werden wieder wertgeschätzt, dies komme ein wenig zu spät, aber hoffentlich nicht zu spät, erklärt der ehemalige Direktorin eines Jugendamtes.