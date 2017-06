Tom S. ist gern Polizist. Er ist Mitte 40, hält sich fit und will seinen Dienst gut machen. Deshalb ärgert es ihn, wenn Abstriche bei der Sicherheit gemacht werden müssen, weil zum Beispiel bei Großeinsätzen nicht mehr genug Polizei in den Straßen der Stadt unterwegs ist. Die Kräfte würden abgezogen. Und in den Kiezen seien deshalb zu wenig Polizisten für die Bürger da.



Tom S. berichtet von Diebstahlserien auf Baustellen, die nicht aufgeklärt werden könnten, weil Personal fehlt. Oft fehle es an Überwachungstechnik. "Die beste Technik nützt nichts, wenn sie keine Leute haben, die bei einem ausgelösten Alarm die Festnahme tätigen. Da brauchen Sie Kräfte über mehrere Tage, und die kriegen sie einfach nicht, weil sie schlicht nicht da sind."