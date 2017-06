Aus Protest gegen den Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen hat Greenpeace in der Nacht zu Freitag Sprüche an die amerikanische Botschaft in Berlin projiziert. In Anlehnung an die Twitter-Botschaften von US-Präsident Donald Trump wurde "Total Loser, so sad!" (Totaler Verlierer, so traurig!) an die Wand geworfen. Zuerst hatte der Tagesspiegel berichtet.