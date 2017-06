Nach rund fünfjährigen Recherchen stellte der Forschungsverbund "SED-Staat" der Freien Universität Berlin am Mittwoch seine Ergebnisse vor. Damit sei die Aufarbeitung der Todesfälle an der innerdeutschen Grenze zwischen 1949 und 1989 abgeschlossen, erklärten die Wissenschaftler.

Unklar sei allerdings noch immer, wie viele Menschen bei der Flucht über die Ostsee ums Leben kamen, so einer der Autoren der Studie, Klaus Schroeder. Er geht von knapp 200 Toten aus, die nicht in der aktuellen Studie berücksichtigt wurden. Die Anzahl von Grenzopfern, die vergeblich über andere Ostblockstaaten zu fliehen versuchten, liegt Schätzungen zufolge zwischen 30 und 200 Toten.

Elf Menschen mehr als bislang bekannt sind nach Angaben des privaten Berliner Mauermuseums am Checkpoint Charlie an der innerdeutschen Grenze ums Leben gekommen. Die Witwe des Museumsgründers beruft sich dabei auf Stasi-Akten. Historiker bezweifeln die Angaben allerdings.

Der Haushalt der Kulturstaatsministerin unterstützte das Projekt mit einem Großteil der Finanzierung in Höhe von 449.000 Euro. An den Gesamtkosten von 642.000 Euro waren auch die Länder Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Hessen beteiligt. Seit seiner Gründung im Jahr 1992 untersucht "SED-Staat" die DDR-Geschichte und die Zeit nach der Wiedervereinigung.

Rund die Hälfte der Toten war zwischen 18 und 25 Jahren. Etwa 30 Prozent gehörten zur Altersgruppe zwischen 25 und 35 Jahren. Auch 19 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren fielen dem DDR-Grenzregime zum Opfer. Somit trage die Veröffentlichung der Studie auch zum Gedenken an die vielen jungen Menschen bei, die bei Fluchtversuchen umkamen, durch Schüsse, Minen oder Selbstschussanlagen, betonte Grütters. Die Auseinandersetzung mit diesen Einzelschicksalen könne "motivieren, persönliche Handlungsspielräume nicht nur zu erkennen, sondern auch zu nutzen", so die CDU-Politikerin weiter. Die Studie enthält außerdem Geschichten von Deserteuren.

Darüber, wie viele Menschen genau an der innerdeutschen Grenze starben, gibt es unterschiedliche Angaben. Das private Berliner Mauermuseum am Checkpoint Charlie hatte im August letzten Jahres eine ganz andere Zahl genannt: 1.841 Menschen seien zwischen 1945 und 1989 an der innerdeutschen Grenze gestorben, hieß es vor rund einem Jahr. Zu der Zeit hatte sich der Forschungsverband noch mit Zahlen zurückgehalten und die Angaben des privaten Mauermuseums auch kritisch gesehen.

Bei den Angaben des Museums am Checkpoint Charlie wurden allerdings nicht nur Tote an der Berliner Mauer gezählt, sondern auch an der innerdeutschen Grenze, in der Ostsee, an Außengrenzen wie zu Ungarn und Bulgarien sowie getötete DDR-Soldaten, sowjetische Fahnenflüchtige, Opfer der Luftbrücke und Hingerichtete.