Anlässlich des Christopher Street Days (CSD) dürfen an öffentlichen Gebäuden in Berlin Mitte Juli Regenbogenfahnen wehen. Dafür erteilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag eine Sondergenehmigung. So werden etwa bei der Innenverwaltung, bei der Polizei und bei der Feuerwehr eine Woche lang Regenbogenfahnen aufgehängt.

Die sichtbar wehende Regenbogenfahne stehe für Vielfalt, Freiheit und das Recht auf Selbstbestimmung jedes einzelnen Menschen, sagte Geisel. Flagge zeigen sei wichtig, "in Zeiten, in denen Gewalt, Hass und Homophobie immer offener um sich greifen".