Geisel gegen Polizeiwache in der Rigaer - "Jede Nacht 20 Polizisten vor Ort - das ist kein Dauerzustand"

25.06.17 | 20:44 Uhr

Brennende Autos, Steinewürfe auf Beamte: In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain kracht es immer wieder - zuletzt Mitte Juni. Innensenator Geisel glaubt dennoch, dass eine mobile Polizeiwache vor Ort das Problem nicht löst.

In der Rigaer Straße will Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) keine mobile Polizeiwache einrichten - trotz der Ausschreitungen in den letzten Wochen. Zur Begründung sagte der Politiker am Sonntagabend in der rbb-Abendschau, dagegen spreche "die örtliche Beschaffenheit". Geisel ergänzte: "Es geht ja nicht nur um die Rigaer Straße, sondern um das ganze Stadtviertel." Das Problem der Ausschreitungen vor Ort sei nicht allein durch den Einsatz von Polizisten zu lösen. "Wir haben die Polizeipräsenz dort deutlich erhöht", berichtete der Senator. "Jede Nacht sind jetzt 20 Bereitschaftspolizisten vor Ort, um von Anfang an zu unterbinden, dass dort Straftaten begangen werden - aber das ist kein Dauerzustand." Am Alexanderplatz wurde wegen der hohen Zahl an Straftaten, die dort begangen wurden, eine mobile Polizeiwache eingerichtet.



"Da kann man nicht einfach zur Tür rein"

Geisel sagte, das Problem der Ausschreitungen in der Rigaer Straße sei nicht auf einen Schlag zu lösen. Zum einen handle es sich bei dem Haus Rigaer Straße 94, das immer wieder Mittelpunkt von Auseinandersetzungen ist, nicht um ein besetztes Haus, sondern um unbefristet vermietete Wohnungen: "Da kann man nicht einfach zur Tür rein", sagte Geisel. Gleichzeitig müsse es neue Perspektiven für die Anwohner in Friedrichshain geben, die in den letzten Jahren stark unter Verdrängung gelitten hätten. "Mit denen müssen wir reden", sagte Geisel, damit sie sich nicht mit den radikalen Linken solidarisieren. Gemeinsam mit den Anwohnern müsse nach Lösungen gesucht werden, forderte Geisel.



Er stellte zugleich klar: "Mit Gewalttätern reden wir nicht." Geltendes Recht müsste auch in der Rigaer Straße eingefordert und Straftaten müssten verfolgt werden. Daher sei zum Beispiel auch die Bauaufsicht und Brandaufsicht in der letzten Zeit vor Ort verstärkt worden.



Heftige Krawalle Mitte Juni

Mitte Juni hatte es rund um die Rigaer Straße erneut heftige Krawalle gegeben. Vermummte zündeten ein Feuer auf einer Kreuzung an und warfen Steine, Böller und Flaschen auf anrückende Polizeibeamte. Ein Polizeihubschrauber, der wegen beschädigter Straßenlaternen den Bereich ausleuchtete, soll mit einem Laserpointer geblendet worden sein. Innensenator Geisel (SPD) bezeichnete danach die Linksautonomen als "brutale Gangster". In der Rigaer Straße leben in einigen früher besetzten Häusern viele Unterstützer der linksautonomen Szene. Seit Jahren wird die Polizei dort immer wieder angegriffen. Die Täter zünden Autos in der Nachbarschaft an, beschädigen Neubauten und bedrohen auch Anwohner.