Die Gedenkstätte Sachsenhausen zeigt in einer neuen Dauerausstellung, wie die Nazis in dem ehemaligen KZ den Massenmord an Häftlingen organisiert hatten. Stiftungsdirektor Günter Morsch eröffnete die Dokumentation am Sonntag in dem weitgehend original erhaltenen Haus des KZ-Kommandanten.

In dem Lager wurden im Herbst 1941 rund 13.000 sowjetische Kriegsgefangene mit einer "Genickschussanlage" ums Leben gebracht, kurz vor Kriegsende wurden etwa 3000 weitere Häftlinge ermordet. Die Ausstellung zeigt, wie die Abteilungen der Lager-SS dabei zusammenarbeiteten.

Beteiligt waren neben der Kommandantur die politische Abteilung mit den Häftlingsakten, die Lagerärzte, die die Opfer auswählten, und die SS-Männer der Schutzhaftlagerabteilung, die die Massenerschießungen durchführten.