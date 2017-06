Der Berliner Senat will Schulgebäude schneller sanieren oder neu bauen und hat dafür am Dienstag neue Strukturen beschlossen. Danach sollen die Bezirke künftig zusammenarbeiten - für größere Projekte ist aber das Land verantwortlich.

Berlin will 42 Schulen neu bauen - und Dutzende erweitern

1,6 Milliarden Euro fließen in die Schulsanierung

In den kommenden zehn Jahren sollen 5,5 Milliarden Euro in Schulbau und -sanierung investiert werden. Dafür bringe der Senat jetzt eine geeignete Struktur auf den Weg, die auch die Bezirke entlaste, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag.

Neue Schulsanierungs-Gesellschaften sollen - als Dienstleister für die Bezirke - Vorhaben von bis zu zehn Millionen Euro umsetzen. Ist ein Neubauprojekt umfangreicher und teurer, soll die Stadtentwicklungsverwaltung zuständig sein. Auch die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge soll ein Tochterunternehmen für den Schulbau gründen. Ende 2018 soll die neue Struktur stehen. In Berlin sollen in den nächsten Jahren 42 Schulen neu gebaut und zahlreiche bestehende Schulgebäude saniert werden.