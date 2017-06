Wer auch immer für das Land Berlin arbeitet, wird künftig mindestens neun Euro pro Stunde verdienen. Dazu hat der Senat am Dienstag zwei Rechtsverordnungen erlassen, mit denen "in Kürze" das Mindestentgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Ausführung öffentlicher Aufträge sowie der Landesmindestlohn angehoben werden. Der Mindestlohn liegt damit über dem inzwischen bundesweit geltenden Satz von 8,84 Euro.

Ob Bauarbeiter oder Putzfrau: Wer auch immer für das Land Berlin arbeitet, soll voraussichtlich ab 1. Juli mindestens neun Euro pro Stunde verdienen. Das erfuhr der rbb aus Koalitionskreisen. Doch der Senat plant noch mehr in Sachen Mindestlohn.

"Berlin erlebt eine dynamische Wirtschaftsentwicklung. Mit der Anhebung des Landesmindestentgelts - der ersten Erhöhung seit 2012 - leisten wir einen Beitrag dazu, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung auch bei denjenigen ankommt, die nicht so viel im Geldbeutel haben", so Ramona Pop (Grüne), Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, in einer Mitteilung.

Bereits im März sprach sich Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) für eine schrittweise Anhebung des Mindestlohns auf 11,68 Euro aus. Nur wer mindestens 11,68 Euro pro Stunde verdiene, habe Aussicht auf eine Rente oberhalb der Grundsicherung, sagte die Politikerin damals. "Der aktuell geltende Landesmindestlohn in Höhe von 8,50 Euro wird nunmehr seit 2013 zum ersten Mal erhöht. Ich freue mich, dass wir in Berlin dies jetzt gemeinsam durchgesetzt haben. Da, wo der Senat Einfluss ausüben kann, muss er Vorbild für eine bessere Entlohnung sein", sagte Breitenbach am Dienstag.