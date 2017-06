Senat will Wohnraum der Spekulation entziehen

Steigende Mieten in Berlin

Der Berliner Senat will im Kampf gegen steigende Mieten künftig stärker von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Ziel sei es, Häuser der Spekulation zu entziehen, sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Berliner Grünen, Katrin Schmidberger, am Dienstag im rbb.

"Spekulative Ankäufer abzuschrecken, ist schon in unserem Sinn"

"Ein Mieter hat nur acht Wochen Zeit, von dem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Das schaffen viele finanziell nicht. Deshalb soll das Land Berlin in der Zeit einspringen und dann sollen die Häuser natürlich auch weiterverkauft werden", so Schmidberger. Die Unterstützung der Koalitonspartner SPD und Linke sei gegeben.



Den Bezirken versprach sie zudem finanzielle Unterstützung. Die Gelder sollen dabei ein Vorschuss sein und später wieder zurück in die Landeskassen fließen. Auflagen soll es für die künftigen Eigentümer geben. So müssten sich diese unter anderem vertraglich an den Milieuschutz halten.