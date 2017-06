konstanze Montag, 19.06.2017 | 20:50 Uhr

in berlin sind es die heiratswilligen, die sich nicht anmelden können, in leipzig sind es die angehörigen von verstorbenen, die ihre lieben nicht beurkunden und damit bestatten lassen können. man hört nur noch: keine kindererzieher, keine lehrer, keine polizisten, keine juristen, und das aus allen bundesländern. unser gemeinwesen ist längst am kollabieren. wir haben in den letzten beiden jahren 1.500.000 migranten zusätzlich aufgenommen, die bedürfnisse haben und ihre rechte einfordern. monatlich werden 15.000 weitere asylanträge gestellt und aufgenommen, obwohl unsere gesundheits-, schul-, sozial-, und sicherheitssysteme längst am kollabieren sind. man kann sich nur wundern, dass die schon länger hier lebenden, das alles hinnehmen.