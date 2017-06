Audio: Inforadio | 19.06.2017 | Ansgar Hocke

Berliner Steuerbeamtin beklagt Personalmangel - "Es wird alles durchgewunken, was eingeht"

23.06.17 | 10:48 Uhr

In den Berliner Finanzämtern fehlt es am Personal. Für Steuerbeamte wie Manuela Sottong heißt das häufig: Augen zu und durch. Mitunter wird mancherorts aus Not alles durchgewunken, erzählt sie. Von Jana Göbel und Ansgar Hocke



Sie prüft Steuererklärungen, verschickt Bescheide und sie verschafft dem Land Berlin Einnahmen, die dringend gebraucht werden. Manuela Sottong ist Vize-Chefin der Deutschen Steuerzahlergewerkschaft im Berliner Landesverband - und seit 25 Jahren Steuerbeamtin in Berlin im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Vier bis fünf Steuererklärungen müssen am Tag geschafft werden. Doch weil Personal fehlt, heißt es manchmal nur noch "Augen zu und durch", erzählt sie. Kollegen hätten ihr erzählt, so Sottong, dass es dann sogenannte grüne Wochen gebe. "Da wird alles durchgewunken, was eingeht", sagt Manuela Sottong.

"Wenn ich was Falsches sehe, darf ich es nicht mal ändern."

Man merkt, wie sie das belastet. Schließlich ist ihr Steuergerechtigkeit wichtig. Die 45-Jährige nimmt ihre Arbeit ernst. Es könne nicht sein, dass bei dem einen Steuerzahler eingehend geprüft werde und der andere durchrutsche. Dadurch gingen Einnahmen verloren, die Berlin so dringend für Schulen und Verkehrsausbau braucht. Und für Personal. Laut Berliner Finanzverwaltung konnten 2016 alle bewilligten Stellen in den 23 Finanzämtern besetzt werden. Doch Manuela Sottong findet, dass mehr Leute eingestellt werden müssen. "Früher mussten wir jede Erklärung genau angucken und alles rausstreichen, was nicht reingehört." Jetzt soll sie auf den Computer hören. "Wenn ich was Falsches sehe, darf ich es nicht mal ändern."

Manuela Sottong wurde vor kurzem zur Stellvertretenden Landesvorsitzenden der Deutschen Steuerzahlergewerkschaft in Berlin gewählt. Nur deshalb darf sie so offen mit uns sprechen. Ihre Funktion schützt sie, auch wenn sie sich kritisch äußert. Und das tut sie. Zum Beispiel, weil die Zeit nicht reiche, um Anzeigen von Steuersündern nachzugehen. "Bis ich die Informationen auswerten kann, vergehen drei, vier oder sogar fünf Jahre. Bis dahin ist derjenige untergetaucht, hat das Geld beiseite geschafft oder die Sache ist verjährt." Sie habe dann zwar "schwarz auf weiß", welche Strafe gezahlt werden muss, aber sie könne sie nicht mehr eintreiben.

Wenn Berlin mehr zahlen würde, wäre es auch einfacher, Nachwuchs zu finden. Das ist ein generelles Problem in der Hauptstadt. Manuela Sottong hat dieses Beispiel aber sogar in der eigenen Familie. "Mein Mann arbeitet für eine Bundesbehörde", sagt sie. "Obwohl er eine Gehalts-Stufe unter mir ist, hat er am Monatsende 200 Euro netto mehr." Die Finanzämter verlieren in den kommenden Jahren 1.400 Mitarbeiter aus Altersgründen. Das ist jeder fünfte. Einige, die das Rentenalter erreicht haben, würden gern noch ein paar Jahre stundenweise weiter arbeiten. Doch trotz des Personalmangels bestehe diese Möglichkeit nicht, erzählt Manuela Sottong. "Das gab es nur mal kurz beim Lageso."

Um Genauigkeit geht es nicht

Vor kurzem sind die Berliner Finanzämter gelobt worden, weil sie bundesweit zu den schnellsten gehören. Für Manuela Sottong ist klar, warum das so ist. Je schneller man arbeitet, desto besser für die Karriere, erzählt sie. Um Genauigkeit gehe es nicht. "Wenn ich weniger prüfe, kann ich schnell sein. Aber die Qualität leidet."

Stellungnahme der Senatsverwaltung für Finanzen auf Anfrage des rbb:

Derzeit werden bereits ca. 2/3 aller Einkommensteuererklärungen von den Bürgerinnen und Bürgern elektronisch abgegeben. Die weiterhin auf Papier eingereichten Steuererklärungen scannt die Finanzverwaltung vor ihrer Verarbeitung und leitet sie ebenfalls der elektronischen Verarbeitung zu. Alle Einkommensteuererklärungen durchlaufen dann zunächst ein Risikomanagementsystem (RMS). Dieses System umfasst derzeit ca. 2.980 Risikoregeln und Prüfhinweise. Nach diesen Risikoregeln und Prüfhinweisen werden alle Einkommensteuererklärungen auf aus steuerlicher Sicht bestehende Risiken hin untersucht. Die Risikoregeln und Prüfhinweise zeigen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Finanzämtern die personell zu überprüfende Sachverhalte auf und werden in den risikobehafteten Fällen zur Grundlage der weiteren Überprüfung gemacht. Dieses Verfahren wird in allen Finanzämtern des Landes Berlin angewendet. Es handelt sich um 1,1 Millionen Einkommens-Steuererklärungen. Die Ergebnisse von Fachgeschäftsprüfungen zeigen, dass diese Prüfhinweise von den Finanzämtern sachgerecht abgearbeitet werden. Eine "grüne Woche" mit hohen Steuerausfällen ist danach nicht möglich, da grundsätzlich mindestens eine maschinelle Risikoprüfung aller Einkommensteuerfälle erfolgt. Es hat in der jüngeren Vergangenheit eine solche Bearbeitung der Steuererklärungen auch nicht stattgefunden.