Die Konrektoren an den Berliner Grundschulen sollen früher mehr Gehalt bekommen als bislang geplant. Ab Januar 2018 sollen die stellvertretenden Schulleiter eine Gehaltsstufe höher angesiedelt werden. Das gaben die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen am Donnerstag bekannt. Damit wird die Erhöhung um sieben Monate vorgezogen. Ziel sei es, die anspruchsvolle Tätigkeit der Konrektoren mit einem entsprechenden Verdienst anzuerkennen und die Attraktivität des Berufes zu erhöhen, hieß es.

Im Abgeordnetenhaus wird derzeit ein Gesetzentwurf beraten, der eine bessere Bezahlung nicht nur der Konrektoren, sondern vieler weiterer Grundschullehrer zum Inhalt hat. Neu eingestellte Lehrer werden demnach künftig in eine höhere Besoldungsstufe eingruppiert, was ein Plus von 500 Euro brutto im Monat bedeutet.

Für die ersten 385 neuen Lehrkräfte soll dies bereits zum neuen Schuljahr 2017/2018 greifen. Auch Lehrer, die schon an Grundschulen arbeiten, sollen in die höhere Gehaltsstufe aufsteigen können. Sie müssen dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen, etwa an Weiterbildungen teilnehmen.

In der neuen Stufe liegt der Verdienst der Grundschullehrer dann auf ähnlichem Niveau wie bei Lehrern an Sekundarschulen oder Gymnasien. Die Erhöhung gilt als bundesweit einmaliger Schritt gegen den Lehrermangel.