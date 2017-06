Der Flughafen Tegel schließt nach bisheriger Beschlusslage spätestens sechs Monate, nachdem der neue Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld in Betrieb geht. Der Volksentscheids am Tag der Bundestagswahl, den die FDP maßgeblich mit auf den Weg brachte, ist ein Appell an den Senat, vom Schließungsbeschluss abzurücken und Tegel unbefristet offenzuhalten. Rot-Rot-Grün lehnt das ab. Am Donnerstag debattiert das Abgeordnetenhaus über das Thema.