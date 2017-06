Um das geplante Institut für Islamische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität tobt offenbar ein akademischer Streit. Seit die Gründung Anfang des Jahres in Angriff genommen wurde, könnten sich die Verantwortlichen "vor gut gemeinten Ratschlägen von außen kaum retten", schreibt der Gründungsbeauftragte, der Historiker Michael Borgolte , im " Tagesspiegel " vom Sonntag. Als Beispiel nannte er die umstrittene Besetzung des Institutsbeirats.

Ab 2018 werden an der Berliner Humboldt-Universität islamische Theologen ausgebildet. Als Imame und Islamlehrer sollen sie in der Stadt wirken. Doch ihre Job-Perspektiven sind noch ungewiss. V on Aurelie Winker

Zwar seien die Protagonisten dieser Idee wegen juristischen, administrativen und theologischen Bedenken unverkennbar in die Defensive geraten, schreibt Borgholte. Jetzt eröffne aber der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Harry Harun Behr eine neue Front mit dem Vorschlag, das Institut und die islamische Theologie an der Schnittstelle von Religion, Bildung, Migration, Gender-, Gewalt- und Rassismus-Forschung anzusiedeln. Das sei ein "gewiss diskutabler" Vorschlag, so Borgholte. Ärgerlich sei allerdings, dass Behr behaupte, an dem Institut sollte eine "Theologie von vorgestern" praktiziert werden, ohne dass er Einsicht in die laufenden Prozesse habe.

In dem Institut sollen ab dem Wintersemester 2018/19 mit fünf Professuren Imame und Islamlehrer ausgebildet werden. Das Land Berlin stellt dafür bis 2022 insgesamt 13 Millionen Euro zur Verfügung, hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei der Vorstellung gesagt. Die Vorgaben für das Projekt hatten Senatsverwaltungen, Hochschulen und Experten gemeinsam mit den größten muslimischen Verbänden in Berlin in einem Eckpunktepapier erarbeitet.

Das Berliner Institut für Islamische Theologie wird das sechste seiner Art in Deutschland. In Tübingen, Münster, Osnabrück, Erlangen-Nürnberg und in Frankfurt am Main gibt es bereits entsprechende Lehrstühle.