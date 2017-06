Ingolf Berlin Freitag, 02.06.2017 | 10:00 Uhr

Klar dass 70% fuer Tegel sind. Die anderen 30% wohnen in der Einflugschneise und hatten sich schon gefreut irgendwann mal Ruhe zu haben. Die meisten Befuerworter kommen wahrscheinlich aus dem Sueden Berlins und da waere die Offenhaltung Tegels ein Segen. Fuer diese Umfrage duerften nur die Betroffenen abstimmen, da wuerde das Ergebnis wohl ganz anders ausfallen. Vergleiche hinken immer, aber auch die Berliner Tuerken durften fuer etwas abstimmen was sie hier in Deutschland gar nicht betrifft. So wie jetzt Tegel. Der Laerm fuer die Anwohner interessiert mich nicht, aber ich darf ueber ihre Zukunft abstimmen. Was fuer ein Irrsinn.