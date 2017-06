Rund acht Monate nach dem Angriff auf eine Frau auf einer U-Bahn-Treppe am Hermannplatz in Berlin beginnt am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.



Der 28-Jährige soll im vergangenen Oktober einer Passantin unvermittelt in den Rücken getreten haben, so dass sie eine Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln hinabstürzte. Die damals 26-jährige Frau brach sich bei dem Sturz den Arm und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Sie tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Der Angriff war von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten im dem Prozess vor dem Landgericht nun gefährliche Körperverletzung vor.