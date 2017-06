"Wenn wir niemanden mehr aufnehmen können, wird für ankommende Frauen nach einer Untersuchung eine andere Klinik gesucht", berichtet Hebamme Angela Hemp. "Doch auch andere Stationen in Berlin sind oft voll." Manchmal telefonieren sie oder ihre Kollegen eine halbe Stunde, um für die werdende Mutter eine andere Entbindungsstation in Berlin zu finden. Abgesehen vom zeitlichen Aufwand bestünde eventuell auch eine Gefährdung, wenn man Frauen mit Wehen wegschickt. Auf dem Weg könnte ja etwas passieren.

Die Zahl der Geburten steigt in den letzten Jahren doppelt so schnell wie die Zahl der Hebammen in Berlin. Wurden 2010 noch 34.969 Kinder in Berlin geboren, waren es 2016 bereits 41.738. Die Zahl der Hebammen dagegen erhöhte sich von 2010 bis 2015 nur von 386 auf 417. Für 2016 liegen dem Senat keine Zahlen vor. Dennoch wird deutlich, dass 6.769 zusätzliche Geburten nicht durch 31 neu eingestellte Hebammen in den Krankenhäusern bewältigt werden können.

"Die Strukturen müssten dringend angepasst werden", sagt Hellmeyer, "aber es ist immer schwieriger, Hebammen zu finden." Man bilde bei Vivantes zwar verstärkt Nachwuchs aus, doch Schichtdienst, Feiertagsarbeit und Überstunden würden viele junge Leute abschrecken. "Zu wenige bleiben", sagt er. Seine Station habe bereits drei junge Hebammen aus Italien gewinnen können. Dort sei es schwer für Hebammen, eine Festanstellung zu bekommen. Allerdings dauere es mindestens ein halbes Jahr, bis es mit der deutschen Sprache klappt.