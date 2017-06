Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 21.06.2017 | 14:29 Uhr

Was ich herauslese: Potsdam bspw. wird weit mehr mit Berlin in Verbindung gebracht, mit seiner Berlin-Nähe, weniger aber mit dem Bundesland Brandenburg. Neben allen Sehenswürdigkeiten, die es in Potsdam ja zweifellos gibt, scheint die Tatsache der Landeshauptstadt noch die geringste Rolle zu spielen.



Will sagen: Potsdam war seinerzeit gegenüber Brandenburg an der Havel eindeutig die schlechtere Wahl als Landeshauptstadt. Dazu ist es zu nahe an Berlin dran. Brandenburg an der Havel, die Stadt, die dem Land den Namen gab, ist übrigens in der Bekanntheitsstatistik unter den genannten 16 Plätzen überhaupt nicht erwähnt. Ein fatales Zeichen, auch in Bezug auf die Geschichtwerdung des Landes. Es iiegt ja zu Potsdam auch im Rücken, wo Potsdam nach vorn, nach Berlin schaut.



Mithin stimmen die Koordinaten nicht und sie werden noch weniger stimmen, wenn diese namensgebende Stadt dem umgebenden Kreis erst einmal einverleibt ist.