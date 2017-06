Audio: Antenne Brandenburg | 09.06.2017 | Michael Nowak

Tag der Bundeswehr - Kritik an gemeinsamer Feier von Bundeswehr und Storkow

09.06.17 | 14:49 Uhr

Motorboote in voller Fahrt, Panzer zum Anfassen und Cyber-Experten im Gespräch - am Tag der Bundeswehr möchten Militär und Stadt rund 20.000 Besucher nach Storkow locken. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das gefällt nicht jedem.

26 Standorte in ganz Deutschland laden am Samstag zum Tag der Bundeswehr ein. In Brandenburg mit dabei: das Führungsunterstützungsbataillon 381 der Kurmark-Kaserne in Storkow. Zwischen 10 und 18 Uhr sollen mit Hubschrauber-Flügen, Motorboot-Rundfahrten und Videoschalten nach Afghanistan tausende Besucher in die Stadt gelockt werden. Die Stadt verbindet den Tag mit einem Stadtfest unter dem Motto "Wir. Sind Storkow". Das ruft Kritiker auf den Plan.

Eröffnet wird das Großevent mit der Landung des Transporthubschraubers CH-53 - wie hier am Tag der Bundeswehr 2016 in Schlieben.

Stadt freut sich über "hervorragende Zusammenarbeit" mit Bundeswehr

Bis zu 20.000 Besucher erwarten Bundeswehr und Stadt am Samstag. Fast 500 Soldaten sind an der Veranstaltung beteiligt, darunter viele vom Führungsunterstützungsbataillon. Organisiert wird die Veranstaltung von der Stadt und dem Landeskommando Brandenburg, mit Unterstützung des Führungsunterstützungsbataillons in Storkow. Kommandeur Oberstleutnant Thorsten Niemann begrüßt die Teilnahme seines Bataillons. "Wir machen es ganz bewusst, weil Bundeswehr und Gesellschaft meiner Meinung nach zusammen gehören", sagte Niemann dem rbb. Genauso sieht das Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig. Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr sei hervorragend.

Linke kritisiert Verknüpfung mit Stadtfest

Von der Idee der Stadt, das Stadtfest mit dem Tag der Bundeswehr zu verknüpfen, hält die Linke dagegen wenig. Der Oder-Spree-Kreisverband der Linken kündigte als Gegenveranstaltung einen Friedensspaziergang an. Empörend findet das wiederum die AfD im Brandenburgischen Landtag. "Es ist unerträglich, wie schamlos die Linkspartei nicht nur gegen die Veranstaltung in Storkow, sondern auch gegen die Bundeswehr als Ganzes und gegen unsere Soldaten hetzt", so der Landeschef der Partei, Andreas Kalbitz, am Freitag. Den Veranstalter stört die Diskussion wenig. "Uns ist jeder herzlich willkommen. Und dass es andere Meinungen gibt, dafür sind wir ja eine Demokratie. Unter anderem sind wir als Bundeswehr ja dafür da, dass sowas auch überhaupt möglich ist", sagte Oberstleutnant Uwe Nowitzki vom Landeskommando der Bundeswehr dem rbb. Viel wichtiger ist dem Oberstleutnant jetzt, dass Straßensperrungen und Rahmenprogramm pünktlich stehen, die Videoschalten in Einsatzgebiete wie Afghanistan und Mali funktionieren. Damit sich die Bundeswehr an ihrem Tag in Storkow von der besten Seite zeigen kann.

Bundeswehrschiff aus Berlin ist ein Highlight

Der Stadtkern wird am Tag der Bundeswehr für den Autoverkehr komplett gesperrt sein. Auf dem Programm stehen am Samstag die Präsentation des Bundeswehrschiffes aus Berlin, die Barkasse Marine 1. Außerdem können Besucher in der Innenstadt Schwerlasttransporter mit Bergepanzer besichtigen, Hundevorführungen der Feldjäger sehen, mit IT-Soldaten ins Gespräch kommen und auf Burg Storkow die Ausstellung "Militär und Gesellschaft nach 1945" besuchen. Storkow ist seit vielen Jahren Bundeswehrstandort und unterhält enge Beziehungen zur Bundeswehr. Im vergangenen Jahr fand der Tag der Bundeswehr in Schlieben (Elbe-Elster) statt. Mit Informationen von Michael Nowak (rbb-Regionalstudio Frankfurt (Oder)