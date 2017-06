Der, der nimmer lacht Hannover Montag, 26.06.2017 | 16:53 Uhr

Ich ringe um Worte. Wie weit ist es denn in Deutschland schon gekommen? Kultus ist weltlich und soll es bleiben. Wer ein Kopftuch trägt, trägt es nicht aus modischen Gründen, sondern religiös bedingt. Dann dürfen die Kopftuchträgerinnen halt keine Lehrerinnen an staatlichen Schulen werden. Aber sie bekommen Geld dafür, weil sie es nicht werden? Ratlos, siehe oben. Viele Frauen in Ländern, wo das Tragen von Kopftuch oder noch mehr Verhüllung einfach nur Zwang sind und nicht wie hierzulande ein statement des religiösen Eifers und der Rückständigkeit, dürften sich jetzt noch unwohler fühlen. Eine verrückte Welt.