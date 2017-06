Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 01.06.2017 | 11:44 Uhr

Das zweimalige Schreiben der Mathe-Abitur-Prüfung als Albtraum zu bezeichnen, offenbart für mich dann doch ein sehr zweifelhaftes Verständnis. Genauso, wie es parallel zu Deutsch-Prüfungen wäre, wo analog so argumentiert wird. Auch der Umgang mit Zahlen sollte nicht von Angst besetzt sein, vielmehr eher von etwas Spielerischem dergestalt, dass Zahlen ja gewissermaßen Abbilder der Realität sind.



Immer wieder bin ich verdutzt über verdutzter Gesichter. Beim Bezahlen. Während ich mir den passenden Geldbetrag an der Ladenkasse schon vorher in etwa ausrechne, wird gerade von Jüngeren hektisch im Portemonaie rumgekramt, soweit sie denn überhaupt noch rechnen müssen, weil ja sowieso per Karte bezahlt wird. Ob das Komma nun so steht oder so: wer von denen wüsste schon dem Irrtum auf die Spur zu kommen?



Abgesehen aber davon: Die Nichtkommunikation der mit Prüfungen befassten Stellen ist kein Zufall. Es ist fast schon die Logik einer überbordenden Arbeitsteilung.