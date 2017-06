Der Liedermacher Wolf Biermann ist am Samstag mit dem Point-Alpha-Preis des Kuratoriums Deutsche Einheit geehrt worden. Der 80-Jährige nahm die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstag in der Gedenkstätte Point Alpha in Rasdorf an der thüringisch-hessischen Landesgrenze entgegen.

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) sagte in seiner Laudatio, die Biografie Biermanns stehe exemplarisch für die Erfahrung von Trennung, Teilung und Einheit, von Zerrissenheit, von Niederlagen und Triumph. Biermann habe die Erfahrung zweier deutscher Diktaturen "politisch wie künstlerisch in einzigartiger Weise verarbeitet".