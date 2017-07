Berliner Menschenrechtler in türkischer Haft - Erste Fürbitten-Andacht für Peter Steudtner

31.07.17 | 10:19 Uhr

Seit Anfang Juli ist der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner in der Türkei inhaftiert. Ihm wird Spionage vorgeworfen, und er steht unter Terrorverdacht. Seine Gemeinde der Gethsemanekirche betet täglich für ihn. Heute beginnen zudem Fürbitten-Andachten.



Für den in der Türkei inhaftierten Menschenrechtler Peter Steudtner starten in der Berliner Gethsemanekirche ab diesem Montag wöchentliche Fürbitten-Andachten. Steudtner ist laut Pfarrer Christian Zeiske ein aktives und bekanntes Mitglied der Gemeinde in Berlin-Prenzlauer Berg. "Unsere Kirchengemeinde ist fassungslos über das Vorgehen der türkischen Justiz. Wir fordern: Lassen Sie Peter Steudtner und die anderen Inhaftierten sofort frei!" Bereits seit einer Woche schließt die Kirchengemeinde Peter Steudtner täglich ab 18 Uhr in ein Gebet ein. Dieses soll nun jeden Montag zu einem ausführlichen Fürbittengebet ausgeweitet werden. Laut dem Bibelportal der deutschen Bibelgesellschaft versteht man unter Fürbitte "das Eintreten vor Gott für jemanden oder für etwas".

In Erinnerung an die Wende-Montage

Nach Angaben von Tobias Kuske, Pfarrer an der Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord, wird jetzt jeden Tag um 18 Uhr die Gethsemanekirche für 15 Minuten geöffnet. Das ausführliche Fürbittgebet von diesem Montag werde in Erinnerung und im Bewusstsein gestaltet, dass in der Zeit vor dem Mauerfall die Montagsdemonstrationen und die Zusammenkünfte in den kirchlichen Räumen viel zu politischen Veränderungen haben, teilte Kuske rbb|24 mit. "Sie waren und sind eine Möglichkeit miteinander Dinge zu teilen, ohne Angst haben zu müssen", so der Pfarrer wörtlich. Damals sei die Kirche ein Schutzraum gewesen. "Heute ist sie wohl eher auch ein Schutzraum für unsere Gefühle und ein Akt gegen die Ohnmacht", so Kuske weiter. Die Gemeinde verbinde mit der Fürbitte auch die Hoffnung, dass das Gebet etwas bewirke.

Für diesen Montag hat sich der Bezirksbürgermeister von Pankow, Sören Benn (Die Linke), angekündigt.



Vorwurf der Spionage in der Türkei

Steudtner war mit fünf weiteren Menschenrechtlern am 5. Juli in der Türkei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Unterstützung von Terrororganisationen und Spionage vor. Die Bundesregierung hatte daraufhin die Sicherheitshinweise für Reisen in das Land verschärft. Zudem überprüft sie derzeit ihre wirtschaftlichen Beziehungen zur Türkei. Steudtner hatte sämtliche Vorwürfe scharf zurückgewiesen, seine Anwälte hatten Einspruch gegen die Untersuchungshaft eingelegt. Er bemängelte, dass die Prozess-Akten als geheim eingestuft wurden und er diese nicht einsehen könne.

22 Deutsche sitzen in der Türkei in Haft

Hundertausende Menschen haben sich an einer weltweiten Petition für die Freilassung von inhaftierten Menschenrechtlern in der Türkei beteiligt. Das gab Amnesty International in der vergangenen Woche bekannt. Die Organisation hatte zu der Aktion aufgerufen. Seit dem Putsch in der Türkei vor gut einem Jahr sind 22 Deutsche in dem Land verhaftet worden. Neun sind noch in Haft. Vier haben die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Sendung: Abendschau, 31.07.2017, 19.30 Uhr