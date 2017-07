Nach den katastrophalen Zuständen am Lageso kümmert sich seit einem Jahr ein neues Amt um die Flüchtlinge in Berlin: das LAF. Manches hat sich seither verbessert. Aber es gibt auch noch viele Probleme - zum Beispiel mit den Unterkünften.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen will der Berliner Senat bis Ende 2019 insgesamt 15.000 weitere Plätze schaffen. Derzeit würden Grundstücke gesucht, auf denen die Unterkünfte gebaut werden können, sagte die Präsidentin des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Claudia Langeheine, am Mittwoch. Nach ihren Angaben kommen derzeit etwa 800 Flüchtlinge pro Monat neu nach Berlin. Für sie gebe es im zentralen Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tempelhof genug Übernachtungsmöglichkeiten.

Bis Ende des Jahres sollten alle in festen Einrichtungen untergebracht sein, kündigte die Behördenchefin an. Aus den ersten neuen modularen Unterkünften (MUF) - mittelfristig geplant sind um die 60 - gebe es positive Rückmeldungen der Bewohner. Ihr Bau werde fortgesetzt. Zudem sei unter anderem geplant, bestehende Gemeinschaftsunterkünfte durch den Einbau etwa von Küchen und Sanitärtrakten aufzuwerten.

Kritik an der Arbeit des LAF kommt von der FDP. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf, bemängelte, dass weiterhin mehrere tausend Menschen in prekären Situationen untergebracht leben müssten, in Hallen mit dünnen Trennwänden. Außerdem habe die Behörde alte Rechnungen in Millionenhöhe noch immer nicht beglichen. In einzelnen Abteilungen befänden sich kistenweise unbearbeitete Post. "Das ist nicht gut", sagte Fresdorf dem rbb.

Behördenmitarbeiter hatten sich im November in der Tat in einem Brandbrief über chaotische Abläufe und eine hohe Arbeitsbelastung beklagt. LAF-Chefin Langeheine kommentierte dies am Mittwoch nicht. Sie sprach von einer gut funktionierenden Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen und Standorte.