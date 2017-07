Audio: radioBerlin 88,8 | 16.07.2017 | Michael Ernst

Staatsanwälte, Richter, Wachpersonal - Berliner Justiz bekommt rund 240 neue Stellen

16.07.17 | 11:26 Uhr

Berliner Staatsanwälte und Richter sind so überlastet, dass sich Ermittlungen in die Länge ziehen - und teilweise sogar Haftstrafen nicht vollstreckt werden können. Nun will Rot-Rot-Grün gegensteuern und kräftig Stellen aufstocken.



Gerichte, Staatsanwaltschaft, Strafvollzug - in der Berliner Justiz sollen 243 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Mit dem jetzt vom Senat beschlossenen Gesetzentwurf zum Doppelhaushalt 2018/19 werde es die größte personelle Verstärkung seit 25 Jahren geben, schrieb Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) an seine Mitarbeiter. "Ich sehe darin ein starkes Signal für den Rechtsstaat, für eine effektive Justiz und damit für die Gerechtigkeit", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Leidensdruck, bei den Strafverfolgern mehr Stellen zu schaffen, ist allerdings auch erheblich. Ein Polizist beschrieb dem rbb kürzlich, dass verurteilte Straftäter wegen des Personalmangels teilweise nicht ins Gefängnis gebracht werden können. "Die Haftstrafen können teilweise nicht vollstreckt werden. Wir haben nicht die Zeit zu ermitteln, wo derjenige sich aufhält", sagte er.



Mehr zum Thema Krise im Öffentlichen Dienst - Schlecht gewappnet für die Pensionierungswelle In Berlin geht ein Viertel der Verwaltungs-Beschäftigten bis 2023 in Rente - und es gibt nicht genug Nachwuchs. Gleichzeitig wächst die Stadt weiter: In der Verwaltung droht ein Desaster. Der Senat versucht jetzt gegenzusteuern. Von Jana Göbel, Ansgar Hocke und Götz Gringmuth-Dallmer

100 neue Richter, 42 neue Stellen für Strafverfolgung

Nun werden die Strafverfolgungsbehörden mit 42 zusätzlichen Stellen gestärkt. Damit könne auch Hasskriminalität und Pflegebetrug stärker als bislang verfolgt werden. Auch für den Kampf gegen organisierte Kriminalität werde es mehr Mitarbeiter in der Staatsanwaltschaft geben. Der Haushaltsentwurf muss noch im Parlament beraten werden. Die Gerichte sollen laut Behrendt rund 100 neue Stellen bekommen. Damit solle auch der Verlust ausgeglichen werden, wenn ab 2021 verstärkt Mitarbeiter in Pension gehen. Zudem werden laut Schreiben ein zusätzlicher Staatsschutzsenat, fünf neue Strafkammern am Landgericht sowie fünf neue Abteilungen beim Amtsgericht Tiergarten gebildet. Auch das Verwaltungs- sowie das Sozialgericht können mit einem Plus bei den Stellen rechnen.



Wachtmeister sollen besser ausgerüstet werden

Die Betreuung von Gefangenen soll zudem mit mehr qualifiziertem Personal verbessert werden. Für viele Mitarbeiter, die im Justizvollzug schwere Arbeit leisteten, werde es mehr Geld geben, kündigte der Grünen-Politiker an.



Noch in diesem Jahr solle zudem begonnen werden, Wachtmeister besser auszurüsten, um sie vor Aggression und körperlichen Attacken zu schützen. Dies sei der erste Baustein eines neuen Sicherheitskonzepts für die Justiz, das derzeit gemeinsam mit Gerichten und

Strafverfolgungsbehörden erarbeitet werde.