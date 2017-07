Die Berliner CDU-Fraktion will sich für eine schnellere Sanierung der Straßen in Berlin einsetzen und wichtige Verbindungen für den Pendlerverkehr ausweiten. Auf einer Klausurtagung im Saarland beschloss die Fraktion am Wochenende ein neues Verkehrskonzept. Demnach will sich die Union sich für neue Verbindungen nach Brandenburg einsetzen, um den Pendlerverkehr zu entlasten - sowohl auf den Straßen als auch den Gleisen.

Zudem fordert die CDU, die A100 zu einem geschlossenen Autobahnring in der Innenstadt auszubauen. Zudem soll es nach dem Willen der Partei eine Verbindungstrasse zwischen Berliner Ring und A 113 geben. Berliner Straßen sollen schneller saniert und die Dauer von Baustellen verkürzt werden. Zum besseren Verkehrfluss spricht sich die Partei für intelligente Ampelschaltung aus. Neue Tempo 30-Zonen, wie sie von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) geplant sind, lehnt die Partei ab.

Zudem fordert die CDU eine hundertprozentige Videoüberwachung bei der BVG sowie an den Bahnhöfen.

