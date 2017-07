Die Fachhochschule in Potsdam aus DDR-Zeiten soll weg - das ist Teil des großen Plans zur Wiederherstellung der alten Stadtfassade aus Vorkriegszeiten. Aber diese Pläne sind umstritten - am Donnerstag haben Abrissgegner das Gebäude besetzt.

Das Gebäude wird noch bis Monatsende von einem Fachbereich genutzt, zudem ist dort eine Mensa untergebracht. Die Demonstranten erklärten, der Betrieb der Fachhochschule könne weiterlaufen. "Wir bleiben im Gebäude, bis uns der Nichtabriss und öffentliche Weiternutzung zugesichert wurden", hieß es in einem Tweet der Gruppierung "Bitte stehen lassen".

Mehrere Demonstranten haben am Donnerstag das Gebäude der Fachhochschule Potsdam symbolisch besetzt. Sie protestieren damit gegen den geplanten Abriss des Plattenbaus aus DDR-Zeiten und fordern Mitbestimmung darüber, was mit dem Gelände geschehen soll. Es wurden Banner mit Aufschriften wie "Besetzt" oder "Bitte stehen lassen" entrollt.

Ein Sprecher des Bündnisses sagte dem rbb, man wolle eine einjährige Zwischennutzung des Gebäudes als offenes Haus erreichen. In dieser Zeit solle mit einem zivilgesellschaftlichen Prozess darüber entschieden werden, was mit diesen öffentlichen Flächen geschehen soll.

Das Bündnis "Stadtmitte für Alle" rief zu einem Protestcamp vor dem Gebäude gegen die Abrisspolitik der Stadt auf. Dazu kamen am Nachmittag Dutzende Anhänger, die teils Sofas mitbrachten. Nach eigenen Angaben wollen die Protestierenden bis zum Sonntag ausharren.

Gegner der städtischen Baupläne kritisieren, dass zu viel Geld in neue Gebäude nach historischem Vorbild gesteckt und dass bedeutende DDR-Architektur zerstört werde. Auch ein Wohnblock in der Innenstadt, der so genannten Staudenhof, soll abgerissen werden. Er hat derzeit jedoch noch einen Bestandsschutz bis 2022.