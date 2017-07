An der Veranstaltung nehmen 15 "Music Trucks" teil, die vorrangig elektronische Musik spielen. Die Themen, für die demonstriert werden soll, sind sehr unterschiedlich. So wollen Teilnehmer auf einem Wagen gegen die Verschmutzung des Sees Atitlan in Guatemala protestieren, andere stehen unter einem hedonistischen Motto. In vergangenen Jahren ging es zum Beispiel auch darum, gegen Rassismus oder für freie Liebe zu demonstrieren.

Der Umzug beginnt am Mauerpark am oberen Ende der Grünfläche an der Bernauer Straße gegenüber der Oderberger Straße. Er läuft dann über die Danziger Straße in Richtung Oberbaumbrücke. Dort biegen die Teilnehmer links ab in die Stralauer Allee. Ende ist gegen 20.30 Uhr am Markgrafendamm.