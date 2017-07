Das Verfahren gestaltete sich so problematisch und langwierig, dass Amtsinhaber Ralf Rother seinen Ruhestand verschieben und verlängern musste. Nun ist aber eine Entscheidung gefallen. Justizsenator Dirk Behrend (Grüne) wird am Dienstag im Senat Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers als Generalsstaatsanwältin für Berlin vorschlagen. Der politische Streit ist damit allerdings noch nicht beigelegt.

In der Koalition ist die Sicht dagegen eine völlig andere. Die Situation in den Schießständen sei ein gravierendes Problem, stellt der SPD-Innenexperte Frank Zimmermann klar. Eine völlig andere Frage sei, ob dafür die Polizei-Vizepräsidentin die Verantwortung trage. "Das ist für mich eine sehr abenteuerliche These, dass Frau Koppers persönlich im strafrechtlichen Sinne die Verantwortung dafür tragen soll, dass die Schießstände nicht in dem richtigen Zustand ist", so Zimmermann.

Die Qualifikation der Juristin, langjährigen Richterin und stellvertretenden Polizei-Chefin Koppers stehe ohnehin außer Frage, betont auch die grüne Fraktionsvorsitzende Antje Kapek. Wenn nun eine unterlegene Mitbewerberin klage und die Opposition Sturm laufe, sei das deren Recht, stellt Kapek fest. "Allerdings muss man aufpassen, dass man das Klagerecht nicht zum politischen Kampfinstrument umwidmet. Deshalb würde ich der CDU, AfD und anderen dringend empfehlen, sich den Schaum vom Mund abzuwischen."