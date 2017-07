Video: Abendschau | 04.07.2017 | Andreas Jöhrens

Polizeichef Kandt stellt sich hinter Beamte - Party-Polizisten lärmten, aber zechten nicht

04.07.17 | 19:14 Uhr

Rund 220 Berliner Polizisten wurden aus Hamburg nach Hause geschickt, weil einige eine wilde Party gefeiert haben. Polizeichef Kandt kündigte Aufklärung an - und erklärte jetzt: War alles halb so wild. Disziplinarische Konsequenzen werde es nicht geben.



Berlins Polizeichef Klaus Kandt hat das Ergebnis einer internen Untersuchung zu den Ausschweifungen einiger Berliner Polizisten in Hamburg bekanntgegeben. In einem am Dienstag von der Berliner Polizei auf Twitter veröffentlichten Schreiben heißt es: "An den Vorwürfen gegen unsere in Bad Segeberg untergebrachten Einsatzeinheiten bleibt im Ergebnis kritikwürdiges Verhalten einiges Einsatzkräfte außerhalb des Dienstes übrig (Lärm, Urinieren auf dem Unterkunftsgelände).

Alle anderen in den Raum gestellten Vorwürfe wie Sachbeschädigungen, übermäßiger Alkoholgenuss und sonstiges strafrechtliches Verhalten hätten sich nicht bestätigt. "Nach jetzigem Stand ist eindeutig klar: Disziplinarwürdig ist an diesem Verhalten nichts", sagte der Berliner Polizeisprecher Winfrid Wenzel am Dienstag dem rbb. "Wir können ganz klar sagen, dass all das, was in der medialen Berichterstattung stattgefunden hat, deutlich überhöht war. Dass es überhaupt keinen Anlass gibt für Bewertungen, die in Zusammenhang mit einem Sexskandal oder möglichen Orgien stehen würden."

Einzige Konsequenz: Sensibilisierende Gespräche

Der Fall der Berliner "Partyzei" hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht: Fünf Hundertschaften waren nach Hamburg gereist, um dort Unterstützung für einen G20-Einsatz zu leisten. In der Unterkunft in Bad Segeberg hätte eine Minderheit laut Hamburger Polizei ein "unangemessene und unangebrachtes Verhalten" gezeigt.

In einem Chatverlauf von Berliner Polizisten, der dem rbb zu den Vorfällen vorliegt, ist die Rede von "Tanzen auf Containern, Fickerei, strippen mit Waffen, pissen im Zugverband". Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte Fotos, die auf eine größere Feier schließen lassen. Desweiteren war in dem Chatverlauf die Rede davon, dass eine Einsatzhundertschaft den "Wuppertalern in die Schnauze gehauen" habe.

Polizeipräsident Kandt

Kandt hat die Verantwortlichen der Direktion Einsatz zu diesen Vorwürfen befragt und Stellungnahmen angefordert. Auch von der Polizei Hamburg sei inzwischen eine Mitteilung eingegangen, hieß es. Im Ergebnis hält Kandt die meisten Vorwürfe für unbegründet.



Die einzigen Konsequenzen für die beteiligten Polizisten: Es habe sensibilisierende Gespräche zum Thema "Rolle und Selbstverständnis der Polizei" gegeben. "Auch aus Hamburger Sicht ist die Angelegenheit somit abgeschlossen", schreibt Kandt.