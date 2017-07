Die meisten Familien haben bislang für ihre Kinder den gewünschten Platz in ihrer Wunschschule erhalten. Bei mindestens 1.200 Familien war das jedoch nicht der Fall - so hoch ist die Zahl der Widersprüche, die bei den Bezirken einging. Fast 50 Eltern haben sogar Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht.

Aus Platzgründen müssen zudem insgesamt mehr als 100 Kinder in Lichtenberg, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg an benachbarte Schulen umgelenkt werden. Besonders viele Kinder starten in Pankow neu an den Schulen. Am wenigsten sind es in Treptow-Köpenick. Die Zahlen für Neukölln liegen noch nicht vor.