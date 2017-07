Doch diese hohe Summe taucht in dem offiziellen Text zum Volksentscheid nicht auf. Stattdessen ist dort von Instandhaltungskosten in Höhe von 7,8 Millionen Euro pro Jahr die Rede.

Die Sanierung des Flughafens Tegel würde rund eine Milliarde Euro kosten, rechnete der Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen kürzlich den Berlinern vor. Die Flughafengesellschaft drohe dadurch in eine finanzielle Schieflage zu geraten, warnte der SPD-Politiker alle Tegel-Fans. Ein wichtiges Argument im Wettkampf um die Wählergunst, denn Rot-Rot-Grün will Tegel bekanntlich auf jeden Fall schließen.

Rund Zwei-Drittel der Berliner wünschen sich, dass der Flughafen Tegel offen bleibt. Laut Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen würde das die Flughafengesellschaft jedoch in eine Schieflage bringen. Die FDP zweifelt die Berechnungen an.

Dass eine komplette Sanierung im Lauf der kommenden zehn Jahre nach Ansicht des Senats rund eine Milliarde Euro kosten könnte, hat der Senat erst am Dienstag in einer Stellungnahme nachgereicht. Das Problem: Den offiziellen Text des Volksentscheids ändert das nicht mehr. Dafür gibt es nach Angaben der Landeswahlleiterin keine Rechtsgrundlage.

Ein internes Schreiben, das dem rbb vorliegt, lässt Rückschlüsse zu, wie es zu dieser Panne kommen konnte. Es wurde bereits am 31. August 2015 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung verfasst und diente als Vorlage für die so genannte amtliche Kostenschätzung – sie ist ein vorgeschriebener Teil des Volksentscheids. Jeder Bürger soll selber beurteilen können, wie teuer der Weiterbetrieb von Tegel werden könnte.

"Die 7,8 Millionen Euro sind die Kosten, die bis 2018 pro Jahr anfallen und genehmigt worden sind, um den Flughafen so gut es geht über die Runden zu bringen", sagt Matthias Tang, der Sprecher der heutigen Verkehrsverwaltung. Aber es ist eben keine Prognose, was es kosten würde, Tegel für einen dauerhaften Betrieb vollständig zu sanieren.

Der Finanzsenator Kollatz-Ahnen sagte dem rbb auf Nachfrage, dass er erst vor wenigen Wochen damit beauftragt worden sei, unter anderem auch die Sanierungskosten für Tegel zu kalkulieren.



In dem von der Landeswahlleiterin berücksichtigten Papier zur Kostenschätzung, das dem rbb vorliegt, steht allerdings auch, dass der Betrag von 7,8 Millionen Euro "wesentlich" erhöht werde, "wenn eine dauerhafte Instandsetzung durch Sanierungsmaßnahmen angestrebt wird." Dieser Satz kam aber nicht in die Amtliche Kostenschätzung und damit in den Text des Volksentscheids.

Der Sprecher der Stadtentwicklungsverwaltung Matthias Tang sagte dem rbb dazu: "Wir werden in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verwaltungen nun klären, wie diese Kürzungen im Text zustande gekommen sind."