Nach dem Auszug der letzten Flüchtlinge aus der Traglufthalle an der Kruppstraße in Berlin-Moabit am Montag wird das Provisorium nun leer geräumt und dann abgebaut. Das teilte die Berliner Stadtmission am Dienstag mit. Sie hatte die Unterkunft fast drei Jahre lang betrieben. Die Halle für bis zu 300 Menschen auf dem Gelände eines Sportplatzes werde an den Vermieter zurückgegeben. Das Areal solle bald wieder für den Sport zur Verfügung stehen.