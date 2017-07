Einer der ersten, die sich solchen Vorwürfen in Berlin gegenübersahen, ist der Abgeordnete Kay Nerstheimer: Anfangs zählte er zur ersten AfD-Fraktion im Berliner Landesparlament. Doch schon bald verließ er die Fraktion, nachdem seine rechtsextreme Vergangenheit bekannt geworden war. Mittlerweile ist er auch über seine Homophobie gestolpert. Seine Immunität als Abgeordneter wurde erst kürzlich aufgehoben, die Staatsanwaltshaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Volksverhetzung.



In der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus schien nach Nerstheimers Ausscheiden relativ schnell Ruhe eingekehrt zu sein. Ganz anders lief das in den Bezirksverordneten-Versammlungen: In sieben von zwölf Bezirken durfte die AfD einen Stadtrat stellen. Das wurde aufgrund von Personalmangel teilweise zur echten Geduldsprobe.