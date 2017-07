Der AfD-nahe "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten" will in Deutschland eine politische Wochenzeitung veröffentlichen, den "Deutschland-Kurier". Das Blatt werde sich dezidiert mit Themen beschäftigen, die bewegen und in den "Mainstreammedien" kaum stattfinden würden - die Aufmachung pointiert, auf unkonventionelle Art und eher boulevardesk, sagt der künftige Chefredakteur David Bendels rbb|24. Denkbare Themen seien beispielsweise die anhaltende "Masseneinwanderungskrise", die innere Sicherheit, Bereiche in denen die Staatlichkeit versage und die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus, so Bendels.