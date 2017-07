Das Landgericht Cottbus hat in drei Fällen Wasser- und Abwasserverbände zu Schadenersatz an sogenannte Altanschließer nach dem Staatshaftungsgesetz verurteilt. Danach müssen die Verbände den Anschließern die Beiträge zurückzahlen, um staatliches Unrecht zu entschädigen. Damit wird das Staatshaftungsgesetz aus DDR-Zeiten angewendet, das in Brandenburg und Thüringen nach wie vor als Landesrecht gilt.