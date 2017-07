Diese Informationen hat Magdalena Freudenschuss von der Botschaft und vom Auswärtigen Amt. Von beiden fühlt sie sich sehr gut betreut. Sie glaubt ihnen, dass sie alles tun, um ihren Mann freizubekommen. Sie selbst stellt keine Forderungen an die türkische Regierung, denn sie weiß, auf welch dünnem diplomatischen Eis sich im Moment alle bewegen. Für sie und die Familie sei es am wichtigsten, dass die inhaftierten Menschenrechtler freikommen.

Amnesty International will das auch – und kann im Gegensatz zur persönlich betroffenen Magdalena Freudenschuss auch Forderungen aufstellen. Markus Beeko, Deutschlandchef von Amnesty, will dass die internationale Gemeinschaft mehr Druck auf die Türkei ausübt. "Wir haben in der letzten Woche von vielen Regierungen klare Worte gehört. Wichtig ist jetzt, dass auf allen Ebenen und im Austausch mit der türkischen Regierung auch Taten folgen." Dabei denkt der Generalsekretär von Amnesty daran, dass Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD)ankündigte, Kredite, Investitionshilfen und EU-Gelder für die Türkei zu "überdenken", sprich: zu kürzen oder gar zu streichen.

Magdalena Freudenschuss sitzt still und kerzengerade daneben und erträgt auch die Frage, wie sie mit der Inhaftierung ihres Mannes klarkommt: "Es fehlt natürlich jemand, und es gibt eine große Sorge und Ungewissheit - gerade weil es nicht klar ist, wie es weitergeht. Es gibt keinen festen Termin, zu dem irgendwann etwas weiter entschieden wird."



Sie versuche von Tag zu Tag damit umzugehen, was komme und was getan werden müsse. Woher sie die Kraft nehme, wisse sie selbst nicht ganz genau, lächelt sie. Vielleicht aus dem, was ihr Mann anderen Menschenrechtlern beibringe, wie man mit Stress fertig werde. "Irgendwie werden wir das auch durchstehen", sagt sie leise zum Schluss.