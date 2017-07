Der Sonderermittler zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat Manipulationen in Akten der Kriminalpolizei bestätigt. Er habe Hinweise, dass außer dem bislang bekannten Verfasser des gekürzten Berichts noch ein weiterer Kriminalpolizist beteiligt gewesen sei, sagte der Sonderermittler Bruno Jost. Er stellte am Montag seinen Zwischenbericht im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses vor. Versagt habe zudem die zuständige Fachaufsicht, also der zuständige Kommissariatsleiter, sagte Jost.

Zugleich verteidigte Jost die Arbeit der Polizei gegen allgemeine Beschuldigungen. "Eine undifferenzierte und pauschale Verurteilung der Polizei und des LKA ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt". Es habe "keine Hinweise auf flächendeckendes Fehlverhalten der Polizei" gegeben.



Der Zwischenbericht ist inzwischen auch im Internet veröffentlicht worden.