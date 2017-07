Das Abi ist bestanden - nun steht das Studium an. Doch dazwischen liegt eine Hürde - der Numerus Clausus. In Berlin sind mittlerweile über 60 Prozent der Studienfächer zulassungsbeschränkt. Dagegen sieht es in Brandenburg für Studienanfänger besser aus.

Studienanfänger müssen in Berlin mit relativ vielen Zulassungsbeschränkungen rechnen. In der Hauptstadt sind laut einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) im kommenden Wintersemester 62,4 Prozent der Fächer mit einem Numerus-Clausus (NC) versehen. Das sei eine vergleichsweise hohe Quote, hieß es. Im vergangenen Wintersemester lag der Wert mit 55,7 Prozent noch niedriger.