Bild: imago stock&people

Gebührenänderung 2018/19 - Das Vorschuljahr in der Kita wird beitragsfrei

11.07.17 | 17:52 Uhr

Wichtig für die Schulvorbereitung und ein großer Bildungsvorteil ist das letzte Kita-Jahr. Eine Hürde bislang: Für die Kita fallen Gebühren an. Brandenburgs SPD kündigte nun an, ab Herbst 2018 ist damit Schluss. Die Linken-Fraktion kündigte ihre Zustimmung an.

Brandenburgs SPD will das letzte Kitajahr für Eltern ab Herbst 2018 beitragsfrei gestalten. Kindertagesstätten seien eine Bildungseinrichtung, und "Bildung darf nichts kosten", sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag zur Begründung des Plans. Der Linken-Fraktionsvorsitzende Ralf Christoffers kommentierte die Ankündigung mit den Worten: "Mit dieser Entscheidung ist der politische Einstieg in eine Kita ohne Beiträge erreicht." Die dafür notwendigen Umsetzungen würden nun beginnen.



Die geplante Entlastung im letzten Kitajahr vor der Schule soll der Einstieg in die angestrebte komplette Beitragsfreiheit sein. Im Vorschuljahr würden mit rund 22.000 Kindern die meisten Familien erreicht, erklärte Bischoff. Die oppositionellen Grünen begrüßen den Vorstoß. Die ersten Jahre seien entscheidend für den Bildungsweg eines Kindes, teilte Luise von Halem, bildungspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen mit. "Deshalb ist es absurd, dass Eltern für die frühkindliche Bildung im Gegensatz zur Schulzeit Beiträge zahlen müssen." Die Politikerin gab aber zu bedenken, dass die Kitaqualität nicht aus den Augen verloren werden dürfte. Die oppositionelle CDU forderte ebenfalls vor allem einen besseren Betreuungsschlüssel in den Kitas, bevor man über eine Entlastung für Eltern reden könne.



Zunächst nur Planungen für das kostenlose Kita-Jahr

Die kostenlose Kita ist eines der zentralen Bundestagswahlkampfthemen von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und die SPD in Brandenburg unterstützt genau diese Idee. "Jedes Kind muss von Anfang an gleiche Chancen haben", hatte etwa SPD-Parteichef und Regierungschef Dietmar Woidke erst Mitte Mai zum Startschuss des Bundestagswahlkampfes der SPD in Brandenburg erklärt. Ein SPD-Landesparteitag hatte bereits beschlossen, ein Stufenmodell zu entwickeln, das schrittweise die Kitagebühren verringern soll.



In der Haushaltsplanung von SPD und Linkspartei in Brandenburg sind für die nun angekündigte Gebührenentlastung rund 15 Mio. Euro bilanziert. Das Datum für die später einmal komplett kostenlose Kita insgesamt ist aber noch offen. Nach früheren Angaben aus der SPD-Fraktion bringen Brandenburgs Eltern jährlich rund 90 Mio. Euro an Elternbeiträgen auf. Im Land besuchen mehr als 160.000 Kinder Horte oder Kindertagesstätten. Dort werden sie von rund 17.000 Erziehern betreut. Sendung: Antenne Brandenburg, 11.07.2017, 17:00 Uhr