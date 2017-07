Immer wieder ist der Berliner AfD-Politiker Andreas Wild durch rassistische Äußerungen aufgefallen. So forderte er zum Beispiel für Neukölln "wieder eine deutsche Bevölkerung". Inzwischen reicht es der AfD. Am Dienstag warf sie Wild aus der Fraktion.

"Ich glaube, die Tatsache, dass Herr Wild nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion ist, ist Aussage genug", sagte Hansel. Die Abstimmung sei geheim erfolgt. Die große Mehrheit sei für Wilds Ausschluss gewesen.

Wegen abwertender Äußerungen über Migranten und Flüchtlinge war Wild in den vergangenen Monaten immer wieder in die Kritik geraten. So sprach Wild in der rbb-Dokumentation "Die Stunde der Populisten" in Bezug auf Migranten von einer "Umvolkung", die wieder rückgängig gemacht werden müsse. Neukölln, so der bekennende Katholik aus Steglitz-Zehlendorf, müsse "wieder eine deutsche Bevölkerung" bekommen. Dazu müsse man den Bezirk "ausmisten".

Allerdings glaubt der 53-jährige Unternehmer nicht, dass diese Äußerungen der Grund für seinen jetzt erfolgten Fraktionsausschluss sind. Zwar habe er "manche zugespitzte Formulierung" gebraucht, sagte Wild am Dienstag dem rbb. Dies liege aber schon länger zurück.