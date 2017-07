Kritik am Berliner Senat

Sie warfen dem Senat am Sonntag vor, auf die Bremse zu treten und damit den Rechtsstaat zu schwächen. "Hier versagt die rot-rot-grüne Linkskoalition vollständig", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, der Deutschen Presse-Agentur.

Angesichts einer wachsenden Zahl ausreisepflichtiger Ausländer in Berlin fordert die Opposition konsequentere Abschiebungen. Im ersten Halbjahr wurden zwar etwas mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben als im Vorjahreszeitraum, CDU und FDP reicht das jedoch nicht aus.

Das sieht auch der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marcel Luthe, so. "Wer nach einer umfangreichen gerichtlichen Prüfung kein Bleiberecht hat, muss unverzüglich ausreisen und nicht wie aktuell in Berlin auf Kosten der tatsächlich Bleibeberechtigten alimentiert werden - und so dafür noch belohnt werden, dass er den Rechtsstaat ignoriert", sagte Luthe.