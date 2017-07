Bundestagswahl am 24. September

Knapp drei Monate vor der Bundestagswahl sowie dem Volksentscheid über die Offenhaltung des Flughafens Tegel fehlen in Berlin noch etwa 2.000 Wahlhelfer.



Das teilte die Landeswahlleitung nach einer Schätzung aus den Bezirken mit. 19.000 Freiwillige seien bereits gefunden worden, die bei der Wahl am 24. September helfen wollten. Durch den am selben Tag stattfindenden Berlin-Marathon war befürchtet worden, dass es zu einem personellen Engpass kommen könnte, da viele Berliner mitlaufen oder dort als Helfer im Einsatz sind. Interessierte sollten sich zeitig melden.



Auch sonst laufen die Wahlvorbereitungen bislang nach Plan. Bis spätestens 17. Juli müssen die Parteien ihre Landeslisten eingereicht haben. Die Wahlunterlagen werden ab dem 14. August verschickt.